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Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı

12.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sosyal medya verilerini sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de vatandaşların sosyal medya hesaplarına ait verileri 3. şahıslara sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Antalya, Hatay, Kastamonu ve Bartın'daki 1028 vatandaşın sosyal medya hesaplarına ait verileri başkalarına sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik "Erciyes Kapanı" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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