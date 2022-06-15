YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

15.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.G. ve müşteki T.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İnternetten al-sat işi yaparak komisyon aldığını ifade eden sanık R.G, müştekiye 4 bin liraya ürün sattığını anlattı.

Başka bir suçtan cezaevine girince ürünü gönderemediğini öne süren sanık, "Ceza verilmesi halinde ertelenmesini istemiyorum. Cezamı çekip, bu pislikten kurtulmak istiyorum. Müşteki hakkını helal etsin." diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu kaydeden müşteki T.S. ise çeşitli bahanelerle kendisini sürekli oyalayan sanığa hakkını helal etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık R.G'ye "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor'dan KADES'e destekKayserispor'dan KADES'e destek
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden olduErzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.