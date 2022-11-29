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Kayseri'de sözlüsünü rahatsız eden kişinin cep telefonunu zorla alan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

29.11.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de sözlüsünü rahatsız eden kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, "yağma" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B.Ç. ile avukatı katıldı, müşteki S.K. ise katılmadı.

Savcı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.B.Ç, savunmasında, S.K'nin sözlüsünü cep telefonundan rahatsız ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine sözlüsünün telefonundan mesaj atarak, S.K'yi eve davet ettiğini anlatan sanık, gelen kişiyle konuştuktan ve müştekinin özür diledikten sonra evden ayrıldığını söyledi.

Müştekinin cep telefonunu evde unuttuğunu fark edince ertesi gün teslim ettiğini öne süren sanık, bu esnada S.K'nin cep telefonunu zorla alarak kendisini darbettiğini ve sonrasında telefonunu dedesinin bahçesine attığını iddia etti.

Müştekiyi darbettiği ve cep telefonunu zorla aldığı iddiasının doğru olmadığını, asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan sanık B.B.Ç, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.B.Ç'ye "yağma" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

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