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Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

30.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yapmak amacıyla bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalanan 4 kadın zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametin kapısını zorlayarak açmaya çalışan 4 kadını fark etti.

Ekipler, S.Ç, Z.E, Y.K. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, "ikametten hırsızlığa teşebbüs" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

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