Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sazlığın Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi Yayla Gölü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşmakta güçlük yaşadı.

Kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

