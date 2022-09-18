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Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

18.09.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde, E.O. idaresindeki 34 TV 1987 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Takla atan otomobildeki sürücü E.O ile M.A. ve E.S. hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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