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Kayseri'de tarihi kütüphanenin siluetini bozan 5 katlı binanın yıkımına başlandı

23.10.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: - "Belediye olarak şehrin merkezini bir evin misafir odası olarak görüyoruz. O yüzden de şehrin merkezi için çalışıyoruz"

Kayseri'de tarihi kütüphanenin siluetini bozan 5 katlı binanın yıkımına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kütüphaneye dönüştürülen tarihi Meryem Ana Kilisesi'nin siluetini bozan 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan binanın yıkımı için meclis üyeleriyle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaklaşık 40 yıl önce yapılan binanın tarihi kütüphaneye 4 metre uzaklıkta bulunduğunu ve eserin görünüşünü bozduğunu belirtti.

Yıkımına başlanan binanın arkasında da tarihi Emir Sultan Camii'nin bulunduğunu aktaran Palancıoğlu, "İki tarihi eserin ortasına yapılmış bir bina. Bu mahalle eskiden Kayseri'de ticaretin yoğun yapıldığı, esnafın yüzünün güldüğü bir yerdi. Buradaki yapıların zamanla ömrünü doldurması, yeni alışveriş merkezlerinin yapılmasıyla burası atıl hale gelmeye başladı. Belediye olarak şehrin merkezini bir evin misafir odası olarak görüyoruz. O yüzden de şehrin merkezi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Palancıoğlu, Kartal Kavşağı'ndan başlayarak Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini, şehrin merkezini yeni bir şekle kavuşturarak birkaç sene içinde mahalleyi daha yaşanabilir hale getireceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından binanın içinden işçiler yıkıma başladı.

19. yüzyılda yapılan Meryem Ana Kilisesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülmüştü.

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