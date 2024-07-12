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Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
12.07.2024 09:16
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih Mahallesi'nde hububat ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz, itfaiyemiz, TEDAŞ ekiplerimiz ve çiftçilerimizle, meydana gelen yangına canla başla müdahale etti. Yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldık. Yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veren çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bünyan'ımıza geçmiş olsun."

Express
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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri

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