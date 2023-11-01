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Kayseri'de tarım işçilerinin yaşamı konteyner kent ile kolaylaşıyor

01.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından "Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi" kapsamında geçen yıl hayata geçirilen konteyner kent, kırsal mahallelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelere konforlu barınma imkanı tanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaybeyli Mahallesi girişinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulu konteyner evler, sahip olduğu imkanlarla tarım işçilerinin yaşamını kolaylaştırıyor.

21 metrekare büyüklüğündeki 30 yaşam konteynerinin yanı sıra 1 eğitim konteyneri ve 1 çamaşırhane konteynerinden oluşan alanda ayrıca çocuklar için oyun grupları da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik işçilere insani şartlarda barınma imkanı sunduklarını aktararak, "Önceden çadır bile denemeyecek, etrafı bez veya battaniye ile çevrili yerlerde kalan mevsimlik işçilerimize çok konforlu ve güvenli bir ortam sağladık. Tarımın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle bu uygulamayı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Konteyner kentten sorumlu Alaybeyli Mahallesi Muhtarı Ender Şahin da şehir dışından gelen mevsimlik tarım işçilerine her türlü imkanın sunulduğunu belirtti.

Oluşturulan konteyner kentte konforlu bir yaşamın yanı sıra güvenliğinde ön plana çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Buraya yoğun olarak bir talep var. Burası bulunmaz bir nimet. Mevsimlik tarım işçilerimiz, başka yerlerdeki imkanlarla kıyaslandığında çok konforlu bir hayat yaşıyor. Ayrıca güvenli bir ortam, 24 saat güvenlik kamerası ile izlenen bir yer. Burada birçok imkan da sağlanıyor. Şofbenlerinden tutun ısıtıcıları ve mutfak tüpüne kadar her imkanı barındırıyor. İnsanlar burada çok mutlu."

Mevsimlik tarım işçileri, konteyner kentteki tüm hizmetlerden konaklama da dahil ücretsiz yararlanıyor.

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Mevsimlik işçi Kayseri talaş konaklama

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