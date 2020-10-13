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Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, kız kardeşi ile yengesini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tartıştığı S.K'yi av tüfeğiyle öldürüp, kız kardeşi H.D ve yengesi D.D'yi de yaralayıp kaçtığı öne sürülen C.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Panlı Mahallesi'nde bulunan bir mağarada saklandığını belirledikleri zanlıyı operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Esenköy Mahallesi'nde, 2 Ekim'de, C.D, tartıştığı S.K., kendi kız kardeşi H.D. ve ağabeyinin eşi D.D'yi av tüfeğiyle yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede S.K'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma, otomobiliyle olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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