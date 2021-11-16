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Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

16.11.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kızı Ş.T'yi (40) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.K'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan baba ile kızı arasında, dün, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K'nin bıçakladığı kızı Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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