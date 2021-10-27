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Kayseri'de tartıştığı komşusunu öldüren öğretmenin yargılanmasına devam edildi

27.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı komşusunu öldüren öğretmenin yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı komşusunu tabanca ile öldüren öğretmenin, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.D, maktul Osman Dörttepe'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık M.D'nin ağabeyi emekli öğretmen Ö.D, diğer aile ile 52 yıldır komşu olduklarını, aralarında sadece bir bahçe duvarı bulunduğunu ve bu olay öncesine kadar en ufak bir problem yaşamadıklarını söyledi.

Ancak 25 Aralık 2020'de maktul Osman Dörttepe'nin sanık kardeşi M.D'ye taş atması ile ikili arasında sorunların başladığını, sonrasında maktulün 86 yaşındaki annesine küfredip kardeşini taşla yaraladığını öne süren tanık Ö.D, aileler olarak ikilinin barışmasını sağlayamadıklarını anlattı.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık M.D'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan Osman Dörttepe ile öğretmen komşusu M.D. arasında 10 Mart'ta başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, M.D. komşusunu tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Başından ağır yaralanan Dörttepe, sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmiş, polis merkezine giderek teslim olan şüpheli M.D. tutuklanmıştı.

Sanık M.D, ilk celse yaptığı savunmasında, maktul Dörttepe'nin ayağına ateş ettiğini ancak kurşunun kafasına geldiğini savunmuştu.

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