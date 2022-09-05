Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.

Leylekler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 leylek, görevlilerce Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.

