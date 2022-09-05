YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

05.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tedavileri tamamlanan 6 leylek, yaşam alanlarına döndü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı'nda bakıma muhtaç ve yaralı halde 6 leylek bulundu.

Leylekler, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 leylek, görevlilerce Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüKayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için törenBatman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kayseri tedavi leylek

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:42
İkindi
16:19
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.