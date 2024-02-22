YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA AA
22.02.2024 13:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda PYD/YPG üyesi bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 zanlının yakalanması amacıyla Kocasinan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Dijital materyallere el konulan operasyonda, adreste bulunmayan 2 şüphelinin saklandığı iller belirlenerek ilgili makamlara bilgi verildi.

Ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralıKars’ta trafik kazası: 1 yaralı
Balıkesir’de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandıBalıkesir’de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Adıyaman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonuAdıyaman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri jandarma operasyon

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Aksay eczanesi
Melikgazi
Dilek eczanesi
Melikgazi
Çinarim eczanesi
Kocasinan
Çiftlik eczanesi
Kocasinan
Yeni hilal eczanesi
Melikgazi
Fenercioğlu eczanesi
Kocasinan
Ihya eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.