YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi arttırıldı

Kayseri’de toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi arttırıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.11.2020 08:48 | Son Güncelleme

Karantinada olması gereken vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıklarının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri, duraklar ve tramvay gişelerinde HES kodu denetimi yaptı.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında çeşitli kararlar alınmakta.

Karantinada olması gereken vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıklarının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri, duraklar ve tramvay gişelerinde HES kodu denetimi yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında çeşitli kararlar alınmakta. Bu kararlardan birisi de Hes Kodu Uygulamasıdır.
Bu kapsamda ilimizde toplu ulaşım araçlarına girişlerde, Hes Kodu sorgulaması yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden karantinada veya izolasyon da olması gereken bazı vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğü personelince toplu ulaşım araçlarında konuyla ilgili denetimler yapılmaktadır. İzolasyon da veya karantinada olması gereken vatandaşlarımızın bulundukları ortamdan ayrılmamaları oldukça önemlidir" ifadesine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:29
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.