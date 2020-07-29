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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Dörttaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Çiğdem K.

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Dörttaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan Çiğdem K. hayatını kaybederken, Ö.K., U.K. ve N.A.’da ağır yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiğdem K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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