Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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