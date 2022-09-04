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Kayseri'de uçuruma yuvarlanan motosikletteki 3 kişi yaralandı

04.09.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uçuruma yuvarlanan motosikletteki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.K'nin kullandığı sepetli motosiklet, Yahyalı Taşhan Mahallesi Göynük mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile motosikletin sepetinde bulunan aynı aileden A.K ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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