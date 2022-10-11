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Kayseri'de üretilen milyonlarca alabalık yumurtası 30 kente gönderiliyor

11.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınarbaşı ilçesindeki 21 tesiste alabalık yavrusu ve yumurtası üretiliyor - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fahri Ekinci: - "Yumurtada üretim kapasitemiz 160 milyon adet. Bunun şu anda yüzde 50'sini kullanıyoruz"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Alabalık üretiminde söz sahibi illerden Kayseri'den 30 civarında şehre alabalık yumurtası gönderiliyor.

Pınarbaşı ilçesinde 1500 metre rakımlı Uzunyayla'da yer alan Şerefiye Mahallesi'nden doğan Zamantı Irmağı ve Bahçelik Barajı üzerinde kurulan 21 tesis, yurt içi ve dışı balık piyasasında önemli rol üstleniyor.

Türkiye'deki alabalık yavrusu üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Pınarbaşı ilçesinden Trabzon, Samsun, Sivas ve Elazığ gibi birçok kente alabalık yumurtası da sevk ediliyor.

Pınarbaşı Tarım ve Orman Müdürü Fahri Ekinci, AA muhabirine, sadece Türkiye değil, dünya sofralarına ilçeden balık pazarladıklarını söyledi.

Bölge şartlarının balık üretimine elverişli olduğunu anlatan Ekinci, alabalık yavrusu üretim kapasitelerinin 200 milyon adet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zamantı Irmağı, özellikle yavru alabalık yetiştiriciliğinde büyük öneme sahip. Yılda 150 milyon adet yavru alabalık üretimimiz var. Bu üretim 5 yıl öncesinde 65 milyon civarındayken şu an yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağlandı. Bir tesisimiz modernizasyon içerisine girdi, kapasitesini 20 milyon adet artıracak. 2023 baharında başka bir üretim tesisimiz de modernizasyon çalışmaları kapsamında 20 milyon adet kapasite artıracak. Böylelikle toplam kapasitemiz yılda 240 milyon olacak."

Ekinci, üretim kapasitelerinin yüzde 100'ünü kullanmayı hedeflediklerini, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

İlçenin, alabalık yavrusu üretiminde söz sahibi olduğunu vurgulayan Ekinci, "Şu anda Türkiye'deki yavru alabalık üretiminin yüzde 37'si Pınarbaşı ilçemizden." dedi.

- "160 milyon adet yumurta kapasitemiz mevcut"

Ekinci, ciddi miktarda alabalık yumurtası üretiminin de yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Yumurtada üretim kapasitemiz 160 milyon adet. Bunun şu anda yüzde 50'sini kullanıyoruz. Yani 80 milyon adet yumurta üretimimiz var ve 30 ilimize sevk ediyoruz. Aynı şekilde 30'un üzerinde ilimize yavru alabalık sevkiyatı Pınarbaşı'ndan gerçekleşiyor. Yumurta sevkiyatında da kapasitenin yüzde 50'si değil yüzde 70'i, yüzde 100'ü diye hedef koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Kayseri'den çıkan balıkların farklı işletmelerde büyütüldükten sonra yurt dışına ihracatı da söz konusu. Özellikle Rusya'ya inanılmaz sevkiyat var. Japonya, Amerika, Kanada gibi ülkelere de çok fazla olmasa da ihracat mevcut."

Üretici Ufuk Türker de işletmelerinin daha önce porsiyon için üretim yaptığını ancak ihtiyaç doğrultusunda yavru ve kuluçka işletmesine döndüklerini dile getirdi.

Kapasitelerinin 60 milyon yavru, 30 milyon yumurta olduğunu belirten Türker, "Burada anaçlardan yumurtaları sağıyoruz. Belli bir boyuta ulaştırdıktan sonra diğer işletmemize gönderiyoruz. Diğer işletmelerimizde de balıklar somon ve somon adayı olarak piyasaya satılmaktadır. Karadeniz'de üretilen her Türk somonunun dördünden biri bu işletmeden çıkmaktadır. Türk somonunun doğduğu işletmeyiz diyebiliriz." diye konuştu.

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