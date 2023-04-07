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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

07.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-7 Nisan arasında il genelindeki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 36 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 198 gram sentetik uyuşturucu, 279 gram esrar, 12,35 gram eroin, 2,10 gram kokain, 926 uyuşturucu hap, 3 tabanca, tüfek, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26'sı serbest bırakıldı, 7'sinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

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