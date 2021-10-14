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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

14.10.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 612 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapılarak salıverildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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