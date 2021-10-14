Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 612 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapılarak salıverildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz