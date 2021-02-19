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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

19.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheli İ.A'nın kaldığı rezidansa düzenlenen operasyonda, 1 kilo 731 gram sentetik uyuşturucu ile bu maddenin yapımında kullanılan 12,45 gram toz ve 97,35 gram sıvı madde ele geçirildi.

Şüphelinin üst aramasında ise 1,25 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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