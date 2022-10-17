Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 125 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.



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