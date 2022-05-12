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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

12.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 111,75 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 26'sına "uyuşturucu kullanmak", 6'sına da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

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