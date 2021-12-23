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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

23.12.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sigara paketi, hap kutusu ve valizlere gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sigara paketi, hap kutusu ve valizlere gizlenmiş 18 gram eroin maddesi, 19 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap ve uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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