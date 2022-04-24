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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

24.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Ö'nün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 gram eroin, 1,5 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyo ile bir tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, ikamette bulunan 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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