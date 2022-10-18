Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerinden 500 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.D'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Tut Kavşağı'nda yaya olarak dolaşan M.D ekiplerce yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında bel bölgesinde poşetlere sarılı şekilde 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele bulundu.
Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz