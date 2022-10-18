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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

18.10.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerinden 500 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.D'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Tut Kavşağı'nda yaya olarak dolaşan M.D ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bel bölgesinde poşetlere sarılı şekilde 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele bulundu.

Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu talaş

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