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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

10.11.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubelerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Aramada 3 av tüfeği, 3 tabanca, 650 tabanca fişeği, 50 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Zanlı G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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