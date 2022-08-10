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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

10.08.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamette bulunan yabancı uyruklu B.E'nin üst aramasında 40 gram, evinde ise televizyon ünitesinin altına zulalanmış 13 gram sentetik uyuşturucu ile içiminde kullanılan aparat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri jandarma

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