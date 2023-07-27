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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

27.07.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla ayrı dosyalardan yargılanan 6 sanıktan 3'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.Ş. ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar H.E, A.Ç. İ.Ş. duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Y.Ş. ve A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, diğer 2 sanığın ise beraatını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Y.Ş, suçlamaları reddederek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Ş'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 117 bin lira adli para cezası, sanık A.Ç'ye de aynı suçtan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar H.E. ve İ.Ş'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede, aynı suçtan başka bir dosyadan tutuklu yargılanan sanık T.G. ve tutuksuz sanık eşi D.G. de suçlamaları kabul etmedi.

Savunmasında, ailevi problemlerden dolayı uyuşturucu kullandığını ve satıcı olmadığını öne süren T.G, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık T.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 18 bin 300 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanık D.G'nin ise beraatine karar verdi.

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