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Kayseri'de vatandaşlar, Kovid-19'a rağmen "bayram şekeri"nden vazgeçmedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de vatandaşlar, Kovid-19'a rağmen "bayram şekeri"nden vazgeçmedi

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara rağmen, Kayseri'de gelenekleri yaşatmak isteyen vatandaşlar, bayram şekeri alışverişini sürdürdü.

Kentte, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hareketlenen dükkanların başında, şekerleme satışı yapılan yerler geliyor.

Aile olarak 74 yıldır şekerleme işiyle uğraşan Yavuz Çarşıbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamasına rağmen şekerleme satışında hareketlilik olduğunu söyledi.

Bayram şekerinin Türk milletinin evinde ve gönlünde ayrı yeri olduğunu belirten Çarşıbaşı, "Koronavirüs tedbirleri kısıtlamasına bayramımız denk geldi. Vatandaşımız gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına yarım kilo da olsa şekerlemelerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Sipariş üzerine kargo yoluyla da şeker ve çikolataların evlere ulaştırıldığını dile getiren Çarşıbaşı, geçen bayramlara göre satışlarda azalma olduğunu, en çok lokum, çikolata ve meyveli şekerlerin talep gördüğünü sözlerine ekledi.

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