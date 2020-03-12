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Kayseri’de virüs ve mikroplara izin yok

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm dünyada paniğe neden olan korana virüsünün ardından vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm dünyada paniğe neden olan korana virüsünün ardından vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla tüm alanlar tepeden tırnağa dezenfekte ediliyor.
Vatandaşlar tarafından her gün yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarını, günlük temizliklerinin yanı sıra her ay düzenli olarak dezenfekte eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla genişleterek toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürüyor.
Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları büyükşehir belediyesine bağlı bütün hizmet binalarının yanı sıra kütüphaneler, terminaller, engelsiz çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri ve Tarihi Kayseri Kalesi’nde gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi virüsten korunmada en etkili yöntem olan hijyenik ortamı tüm Kayseri’de oluşturmak için büyük bir gayret gösteriyor.
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DETAYLI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Ulaşım A.Ş tarafından yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama on binlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.
Günlük ortalama 450 bin yolcunun taşındığı Kayseri’deki toplu ulaşım araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 70 personel ekipler halinde vardiyalı bir şekilde çalışıyor.

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Kocasinan
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Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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