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Kayseri'de yabancı uyruklu öğrencilere ilk yardım eğitimi

11.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yabancı uyruklu öğrencilere ilk yardım eğitimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki üniversitelerde eğitimlerine devam eden yabancı öğrencilere, ilk yardım eğitimi verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Afrika, Asya ve Avrupa'daki ülkelerden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin eğitimlerine, Medeniyetin Burçları Derneğince düzenlenen akademik etkinliklerle katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi için Kayseri'de bulunan yabancı öğrencilere ilk yardım eğitimi dernek binasında uygulamalı olarak verildi.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine, Kayseri'de yabancı öğrencilere farklı kategorilerde dersler verdiklerini söyledi.

Bu derslerden birinin temel ilk yardım eğitimi olduğunu belirten Dursun, programa 13 ülkeden 25 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Dursun, öğrencilerin bazılarının farklı coğrafyalardan geldiğini, sağlık eğitiminden mahrum bırakıldığını, bu nedenle ülkelerine dönen öğrencilerin insan sağlığına bir nebze olsun katkı sağlamasının amaçlandığını dile getirdi.

- Kayseri'de ilk yardım eğitiminde hedef 50 bin

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirildiğine değinerek, "İlk yardımı çok önemsiyoruz. Şehir merkezinde vakaya ulaşma süremiz ortalama 5,5, kırsalda ise 17 dakika. Ambulans gelene kadar neler yapılması gerektiğini bir kişinin bilmesi bizim için önemli. Şimdiye kadar Kayseri'de bu eğitimler 22 bin kişiye verildi. Hedefimiz 50 bin kişiye bu eğitimleri ulaştırabilmek." diye konuştu.

Somali'den gelen öğrenci Sumaya Sheikh Omar Osman, yaralı birine nasıl müdahale edileceğini öğrendiklerini, daha önce böyle bir eğitimi uygulamalı olarak almadığını anlattı.

Kosovalı Tringa Amedi ise ilk yardım eğitimini hayatının her döneminde kullanabileceğini, biri yardım istediği zaman hemen müdahale edebileceğini kaydetti.

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