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Kayseri'de yağma sanığı sahte polislere 13 yıl 6'şar ay hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de yağma sanığı sahte polislere 13 yıl 6'şar ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de girdikleri iş yerinde, kendilerini polis gibi tanıtıp 3 çalışını bir odaya kilitledikten sonra 1,5 milyon lirayı alarak kaçtıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık, 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar O.Ş. ve İ.K, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, diğer sanık V.Ç'nin hala firari olduğunu duruşma tutanağına yazdırdı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıkların "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmaları sorulan O.Ş. ve İ.K, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti O.Ş. ve İ.K'ye, "yağma" suçundan 12'şer yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi, firari sanık V.Ç'nin dosyası ayrıldı.

- Olay

O.Ş, İ.K. ve V.Ç, geçen yıl 20 Şubat'ta, A.K, Ö.K. ve M.U'nun merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerine gitmiş, kendilerini polis olarak tanıtıp, iş yeri sahiplerini ellerini bağladıktan sonra bir odaya kilitlemişti.

İş yerindeki 1,5 milyon lirayı alan şüpheliler, otomobille kaçmış, polis ekiplerince yakalanan O.Ş. ve İ.K, tutuklanmıştı.

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