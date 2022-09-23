Kayseri'de "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"nin ilki yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festival, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı ve ardından İlyaslı Mahallesi'ndeki bir elma bahçesinde hasat yapıldı.

Üreticiler, yetiştirdikleri elmaları etkinlik alanında açtıkları stantlarda sergiledi.

Festivalde, 13 üreticinin katıldığı "En İyi Elma Yarışması"nda, Ahmet Akkaya birinci olarak tam altın ile ödüllendirildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde 10 çeşit elmanın yetiştirildiğini söyledi.

İlçelerinin elma üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde zirai don olayları ve haşerelere karşı üç erken uyarı sistemi cihazımız var. Bunların sayesinde üreticilerimiz kara leke gibi hastalıkları ve zirai don olaylarını daha önceden öğrenip önlemler alıyor. Yaklaşık her yıl 100 bin ton elma üretimiyle Türkiye'de beşinci sıradayız."

Kaymakam Mehmet Kaya da bu yıl ilki düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

Yahyalı'nın 2 bin 960 hektarlık alanında elma üretildiğini anlatan Kaya, elmaların yaklaşık 42 bin 500 tonunun soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini ifade etti.

Festivale katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Taner Yıldız da ilki düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

