YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de yakalan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kayseri'de yakalan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

17.12.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yakalan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Operasyonda bir evden 150 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili K.Ç. (40), 4 iş yerinden 41 bin 500 liralık kablo ve el aletleri çalınmasıyla ilgili Y.A. (25) ve 6 araçtan 20 bin lira teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili de M.K. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
GÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiGÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:43
Öğle
12:39
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Demirezen Eczanesi
Kocasinan
Hülya Eczanesi
Melikgazi
Önder Eczanesi
Melikgazi
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi
Kocasinan
Cem Eczanesi
Kocasinan
Kevser Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.