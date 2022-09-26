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Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

26.09.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddia edilen 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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