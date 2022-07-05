Kayseri'de yaralı baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve gökdoğan tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Develi ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından ormanda yaralı halde bulunan baykuş ile Talas ilçesinde bir vatandaşın yaralı bulduğu gökdoğan, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken hayvanlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı baykuş ve gökdoğan, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.



