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Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı

19.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ayakları ipe dolanmış yaralı haldeki gece balıkçılı, müdürlük ekiplerine ulaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki veteriner hekime teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Anahtar Kelimeler:
tedavi kuş

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