Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İncesu ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde kanadı kırık şekilde bulduğu şahin, ekiplere ulaştırıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekime teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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