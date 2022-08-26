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Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

26.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İncesu ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde kanadı kırık şekilde bulduğu şahin, ekiplere ulaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekime teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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