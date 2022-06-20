Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı bulunan leylek ile yavru kerkenez tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bakıma muhtaç halde bulunan yavru kerkenez ile Germir Mahallesi'nde yol kenarında bulunan yaralı leylek tedavileri için ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken hayvanlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim müdahale etti.

Leylek ile kerkenez bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.



