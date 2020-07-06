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Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de yatağında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yatağında ölü bulunan 3 haftalık bebeğin annesi, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Kerimoğlu Mahallesi'nde babasına ait evde 3 haftalık kızı Melek'in ölmüş halde bulunmasının ardından gözaltına alınan Ayşe B'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Pınarbaşı Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eşi şehir dışında çalıştığı için bir süredir babaevinde yaşayan Ayşe B. (40), dün 3 haftalık bebeği Melek'in yatakta hareketsiz yattığını babasına haber vermiş, sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlenmişti.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Ayşe B'nin polisteki ilk ifadesinde bebeğini boğduğunu söylediği, sonrasında bunu inkar ederek çelişkili ifadeler verdiği öğrenilmişti.

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