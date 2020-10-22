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Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın bozma ilamının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Y.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık hakkındaki tanık beyanını esas alarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık Y.O. ise suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa daha önce verdiği cezayı yineleyerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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