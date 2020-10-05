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Kayseri'de yerel sanatçılar ve belediye personelinden "maske tak" klibi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de yerel sanatçılar ve belediye personelinden "maske tak" klibi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, yerel sanatçıların seslendirdiği ve belediye personelinin de rol aldığı "maske tak" klibi çekti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yerel sanatçıların seslendirdiği "maske tak" şarkısına belediye personelinin de rol aldığı video klip çekildi.

Klibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Maske, mesafe, temizlik, bunları artık hepimiz ezberledik. Maske takmanın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz de bu kapsamda birçok çalışma yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak farkındalığı artırmak için bir rap şarkı klibi hazırladık. Maskemizi her zaman takıyor ve sağlığımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, başkalarının sağlığına da zarar vermemek için de maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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