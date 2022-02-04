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Kayseri'de zabıta ekipleri 32 dilenciyi yakaladı

04.02.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de zabıta ekipleri 32 dilenciyi yakaladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilik yapan, çocuklara mendil sattıran ve araç camı sildiren 32 kişiyi yakaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığının dilencilikle mücadele ekibi tarafından özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, anayol, bulvar, kavşaklar ile Seyyid Burhanettin Türbesi çevresinde, cami ve hastane önlerinde, insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve araç camı silenlere yönelik uygulama yaptı.

Dilenen 16 çocuk, 10 kadın ve 6 erkek olmak üzere 32 kişinin üzerinde bulunan 990 liraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Bu kişilerden 14'ü hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi, dilendirilen 16 çocuk Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "İnsanların dini duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere para verilmemesini ve dilenciliğin meslek haline dönüştürülmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Özellikle çocukları bu istismara alet eden şahıslara itibar edilmemesini istiyoruz. Belediyeler ve kaymakamlıklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilimizdeki yardıma muhtaçların ihtiyaçları karşılanmakta." ifadelerini kullandı.

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