Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sağanağın etkili olduğu Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Pazarören kavşağında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada İ.K, İ.M, Ç.M, H.S. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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