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Kayseri'de ziynet eşyası çalan 3 kadın şüpheli tutuklandı

07.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ziynet eşyası çalan 3 kadın şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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