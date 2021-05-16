Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Talas ilçesinde dün yaşanan olayda 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya gelmiş, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralanmıştı.

Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz