YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

16.05.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Talas ilçesinde dün yaşanan olayda 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya gelmiş, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralanmıştı.

Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyorKayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:18
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Pazar

Aydemir Eczane
Kocasinan
Beyza Eczane
Kocasinan
Eda Eczane
Melikgazi
Emel Eczane
Kocasinan
Önder Eczane
Melikgazi
Beta Eczane
Talas
Esma Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.