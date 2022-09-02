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Kayseri'deki baraj ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

02.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki baraj ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Kayseri'deki baraj ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin su kaynaklarının verimliliğini ve canlılığını artırmak amacıyla baraj ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan 2 milyon sazan yavrusu Kayseri'ye getirildi. Araçlarla Kocasinan ilçesi Yamula Barajı'ndaki Kuşçu Marina bölgesine taşınan balıkların bir kısmı buradan suya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere, bakanlığın projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yapılan çalışmayla Adana'dan yaklaşık 2 milyon sazan yavrusu getirildiğini belirten Şahin, 14 gölete bırakılan yavru balıkların tekrar döl verebilmesi için 2 yıla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yamula Barajı'nın balıkçılık için önemli olduğunu dile getiren Şahin, bırakılan balıkların gelecek yıllarda üremesini temenni etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Yamula Barajı'nın Kayseri'nin denizi olarak tabir edildiğini söyledi.

Çolakbayrakdar, olta balıkçılığı için önemli olan baraja 2 milyon balık bırakıldığını, bunun hem amatör balıkçılar için hem de baraj için önemli olduğunu ifade etti.

Kayseri'deki baraj ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

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balık Kayseri yamula barajı

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