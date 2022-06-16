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Kayseri'deki barajlarda su seviyesi son yağışlarla yükseldi

16.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman: - "Barajlarımızda 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla doluluk yüzde 36'dır. Bu doluluk oranıyla sorunsuz bir sulama sezonu geçirilecek"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bulunan barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 36'ya ulaştı.

Bahar yağmurlarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi, tarımsal sulama ve elektrik üretiminde önemli yere sahip barajlara "can suyu" oldu. Bu yılın mart ayında dip seviyeyi gören Bayramhacılı ve Yamula barajlarında yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman, AA muhabirine, DSİ'nin "Durgun suda güç vardır" anlayışıyla barajlar inşa etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Kaman, barajların taşkınları önleme görevinin dışında depoladığı suyla elektrik enerjisi üretme, sulama, içme ve kullanma suyu temini için de kullanıldığına işaret etti.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında 21 baraj ve 45 gölet bulunduğunu belirten Kaman, "Barajlarımızda 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, son gelen yağışlarla beraber geçen yıl bu zamana göre ortalama doluluk yüzde 12 daha fazla olup yüzde 36'dır. Sulama sezonumuzun başlangıcı 15 Nisan. Bu doluluk oranıyla sorunsuz bir sulama sezonu geçirilecektir." dedi.

Kaman, mart ayında dip seviyeyi gören Yamula ve Bayramhacılı barajlarındaki duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yamula Barajı, Kızılırmak üzerinde olup, toplam kurulu güç 100 megavattır. Yıllık ortalama üretimi ise 423 gigavattır. Maksimum depolama hacmi 3,446 hektometreküptür. 15 Haziran itibarıyla doluluk oranı yüzde 28'dir. 6 bin 974 hektar alanı sulamaktadır. Bayramhacılı Barajı ise yine Kızılırmak üzerinde olup, kurulu güç 45 megavat, yıllık ortalama üretimi 166,04 gigavat, maksimum depolama hacmi de 215 hektometreküptür. 15 Haziran itibarıyla doluluk oranı yüzde 69'dur."

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